Staatsanwaltschaft

Saarbrücken

Verdacht auf Einschleusung: Durchsuchungen im Saarland

Wegen des Verdachts des Einschleusens von Ausländern und der illegalen Beschäftigung in einem Gastronomiebetrieb sind im Saarland mehrere Objekte durchsucht worden. Bei der Aktion von Zoll und Polizei seien am Donnerstag Wohn- und Geschäftsräume in Saarbrücken, im Regionalverband Saarbrücken, im Kreis Saarlouis und im grenznahen Frankreich unter die Lupe genommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken mit. Zuvor hatte der SR darüber berichtet.