Statistisches Landesamt

Bad Ems

Verbraucherpreise stiegen 2023 um 5,8 Prozent

Die Verbraucherpreise sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz deutlich gestiegen. Wie das Statistische Landesamt am Donnerstag in Bad Ems mitteilte, lag die Teuerung im Jahresdurchschnitt um 5,8 Prozent höher als im Vorjahr. Dies sei der zweithöchste Anstieg im Land seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 1995 gewesen. Nur im Jahr 2022 war demnach die Inflation in Rheinland-Pfalz mit 6,6 Prozent noch stärker.