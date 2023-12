Gesundheit

Bitburg

Verband: Hausärzte sind «deutlich über Belastungsgrenze»

Viele Hausärzte sind nach Aussage des Hausärzteverbandes Rheinland-Pfalz derzeit überlastet. Viele Krankheitsfälle, viele geschlossene Praxen zwischen den Jahren und regional unterversorgte Gebiete: Die Ärzte arbeiteten «deutlich über ihrer Belastungsgrenze», teilte die zweite Vorsitzende des Verbandes, Heidi Weber, am Samstag in Bitburg in der Eifel mit.