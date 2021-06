US-Außenminister Blinken kommt nach Deutschland

Berlin (dpa). US-Außenminister Antony Blinken wird in der kommenden Woche in Berlin erwartet. Am Mittwoch werde Bundeskanzlerin Angela Merkel ihn im Kanzleramt empfangen, sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag.

„Er nimmt an der am selben Tag stattfindenden zweiten Libyen-Konferenz im Auswärtigen Amt teil – auf Einladung von Außenminister Heiko Maas“, sagte Seibert. Maas werde Blinken auch zu einem bilateralen Gespräch über außenpolitische Themen treffen, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amtes. Am Donnerstag würden die beiden Minister am Denkmal für die ermordeten Juden Europas eine Vereinbarung zu einer engeren Zusammenarbeit der USA und Deutschlands unterschreiben.

Weiterreise nach Paris und Rom

Nach seinem Aufenthalt in Deutschland reist Blinken weiter nach Paris, wo er am 25. Juni mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und Außenminister Jean-Yves Le Drian zusammenkommt, wie das Außenministerium in Washington am Freitag mitteilte. Nach seiner Weiterreise nach Rom leitet Blinken mit seinem italienischen Amtskollegen Luigi Di Maio ein Treffen der Anti-IS-Koalition.

Am Rande der Gespräche soll die Lage in Syrien erörtert werden. Nach bilateralen Treffen mit Di Maio und Präsident Sergio Mattarella wird Blinken im Vatikan erwartet, wo er hochrangige Beamte des Kirchenstaates trifft. Es soll auch um den Klimawandel gehen. Zum Abschluss der Reise nimmt Blinken am Außenministertreffen der G20-Staaten in den süditalienischen Städten Bari und Matera teil.

