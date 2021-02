Washington

Gegen Generäle und Unternehmen

USA kündigen Sanktionen gegen Putschisten in Myanmar an

Zehn Tage nach dem Militärputsch in Myanmar werden die USA Sanktionen gegen die führenden Generäle und mit ihnen verbundene Unternehmen verhängen. Das kündigte US-Präsident Joe Biden am Mittwoch im Weißen Haus an.