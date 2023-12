IHK-Umfrage

Saarbrücken

Unternehmen blicken verhalten ins neue Jahr

Ein Aufschwung in der Saarwirtschaft ist weiter nicht in Sicht. Die Unternehmen blickten «sehr verhalten» ins neue Jahr, teilte die Industrie- und Handelskammer (IHK) Saarland am Montag in Saarbrücken mit. Nach einer Umfrage rechneten in den nächsten sechs Monaten nur 4 Prozent der Betriebe mit besseren, 17 Prozent dagegen mit schlechteren Geschäften. Die restlichen 79 Prozent gingen von einer gleichbleibenden Entwicklung aus. An der Umfrage im Dezember hatten sich laut IHK rund 300 Unternehmen mit gut 100.000 Beschäftigten beteiligt.