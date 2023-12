Rhein-Pfalz-Kreis

Böhl-Iggelheim

Unfallfahrer flüchtet nach Überschlag mit Auto zu Fuß

Nach dem Überschlag mit einem Auto in der Nacht zum Montag in der Nähe von Böhl-Iggelheim fahndet die Polizei nach dem Fahrer oder der Fahrerin des Wagens. Der oder die Unbekannte sei vor dem Eintreffen der Rettungskräfte in unbekannte Richtung zu Fuß geflüchtet, teilte die Polizei mit. Das Fahrzeug war den Angaben zufolge auf der Landstraße 528 in Fahrtrichtung Speyer etwa 150 Meter nach dem Ortsausgang von Böhl-Iggelheim nach links von der Fahrbahn abgekommen und hatte sich überschlagen. Der nicht mehr fahrbereite Pkw sei sichergestellt worden, ermittelt werde nun wegen wegen unerlaubten Entfernens vom Ort des Unfalls im Rhein-Pfalz-Kreis.