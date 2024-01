Mayen-Koblenz

Ochtendung

Unfall mit Sportwagen auf Autobahn 48

Ein italienischer Sportwagen ist auf der Autobahn 48 bei Ochtendung im Landkreis Mayen-Koblenz mit der Leitplanke und einem weiteren Fahrzeug kollidiert. Der Fahrer sei am Mittwoch vermutlich mit nicht an die Witterungsverhältnisse angepasster Geschwindigkeit in Richtung Koblenz unterwegs gewesen, teilte die Polizeiautobahnstation Mendig mit.