Unfälle

Kandel

Unfall dreier Sattelzüge Pause auf Standstreifen

Die Lust auf eine verbotene Fahrerpause auf dem Standstreifen der Autobahn 65 beim südpfälzischen Kandel hat zu einem Unfall dreier Sattelzüge geführt. Die A65 musste am Donnerstagabend in Fahrtrichtung Landau vorübergehend voll gesperrt werden, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Alle drei Lastwagen waren demnach im Dunklen hintereinander gefahren. Als der erste Fahrer den Angaben zufolge plötzlich bremste, um auf dem Standstreifen zu halten, konnte zwar der zweite noch ausweichen. Der dritte Sattelzug fuhr jedoch wegen zu geringen Sicherheitsabstands auf den zweiten Lkw auf, wie es hieß. Es entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro. Verletzte gab es nicht. Die Polizei leitete Ermittlungen gegen den Unfallverursacher und den Fahrer des dritten Lastwagens ein.