Archivierter Artikel vom 21.05.2020, 15:31 Uhr

Ellweiler

Unfall auf der L165: Motorradfahrer kollidieren

Bei einem Unfall am späten Mittwochnachmittag wurde ein Motorradfahrer verletzt. Ein mit Sozius fahrender Kradfahrer, der auf der L 165 aus Richtung Ellweiler kommend in Richtung Brücken unterwegs war, kollidierte in einer Kurve mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer.