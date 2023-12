Übergriffe

Trier

Unbekannter schlägt Passantin mit Faust ins Gesicht

Ein unbekannter Mann hat einer Passantin in Trier am Mittwochabend unvermittelt mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Die 22 Jahre alte Frau sei dadurch zu Boden gefallen, teilte die Polizei mit. Der Täter sei anschließend geflüchtet. Die Frau erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Gesichts, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Sie konnte für die Aufnahme des Vorfalls selbstständig bei der Polizei erscheinen, sagte ein Sprecher auf Nachfrage. Die Polizei Trier fahndet nun nach dem Mann und sucht Zeugen, die das Geschehen beobachtet haben.