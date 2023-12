Westerwaldkreis

Kölbingen

Unbekannte zerkratzen Autos womöglich an Weihnachten

Womöglich an Weihnachten haben Unbekannte in Kölbingen im Westerwald mehrere Autos beschädigt. Nach Mitteilung der Polizei vom Mittwoch zerkratzten sie die Fahrzeuge auf dem Außengelände eines Autohauses. Die Taten ereigneten sich in der Zeit vom 23. bis 27. Dezember.