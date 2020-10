Polizei sucht Zeugen

Unbekannte beschädigen Kunstwerke auf Museumsinsel

Sinnloser Vandalismus oder eine gezielte Tat? In den weltberühmten Museen im Herzen Berlins wurden offenbar mit voller Absicht umfangreiche Schäden an Kunstwerken angerichtet. Was sagt die Polizei?