Saarlouis

Saarlouis

Unachtsamer Umgang mit Feuer mögliche Ursache für Hausbrand

Nach dem Brand eines Wohnhauses mit zwei Leichtverletzten in Saarlouis ermittelt die Polizei weiterhin zur Brandursache. Möglicherweise sei das Feuer durch einen unachtsamen Umgang mit brennendem Material entstanden, sagte ein Sprecher des Landespolizeipräsidiums in Saarbrücken am Dienstag. Nach dem Brand von Samstagabend ergaben die Ermittlungen vor Ort demnach keine Hinweise auf einen technischen Defekt oder eine Brandstiftung, hieß es weiter.