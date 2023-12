Unwetter

Montabaur

Umgestürzter Baum bei Montabaur: Zwei Verletzte

Ein wegen des Sturms umgestürzter Baum hat bei Montabaur einen Unfall mit zwei Leichtverletzten verursacht. Zwei Autos seien am Donnerstagabend auf der Bundesstraße 49 Richtung Montabaur gefahren, als plötzlich eine Buche auf die Fahrbahn krachte, teilte die Polizei mit. Beide Fahrzeuge fuhren gegen den Baum. Eine 71-Jährige und ein 44-Jähriger kamen ins Krankenhaus. Die beiden Autos wurden abgeschleppt. Das Sturmtief «Zoltan» sorgt aktuell für ungemütliches Wetter in Deutschland, am Donnerstag gab es teils erhebliche Einschränkungen etwa im Bahnverkehr.