Überstunden in der Krise: Wie Arbeitsagenturen von der Antragsflut getroffen werden

Frank Schmidt hat in seinem Beruf schon viele stürmische Zeiten erlebt. Der Leiter der Arbeitsagentur Koblenz-Mayen und seine Kollegen sind schon während der Finanzkrise 2008 und 2009 unter einer Flut an Anträgen auf Kurzarbeitergeld begraben worden. In der Spitze waren es 350 Fälle. Das ging an die Substanz. Der Mann ist also geeicht. Doch der Tsunami, der gerade über seine Behörde hereinbricht, ist auch für Schmidt ohne Beispiel. Allein in den vergangenen zwei Wochen ist bei der Arbeitsagentur, die für die Stadt Koblenz sowie die Kreise Ahrweiler, Cochem-Zell und Mayen-Koblenz zuständig ist, 2250-mal Kurzarbeitergeld beantragt worden. Und das praktisch von null: Im Februar lag die Zahl noch bei sieben.

Dirk Eberz Lesezeit: 3 Minuten