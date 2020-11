Russland-Affäre um Ex-Berater

Trump begnadigt Flynn – Demokraten sehen Machtmissbrauch

Die Russland-Affäre hat die Gräben zwischen Republikanern und Demokraten in den USA erheblich vertieft. Nun begnadigt Präsident Donald Trump seinen ehemaligen Sicherheitsberater Michael Flynn, was alte Vorwürfe in Washington zutage fördert.