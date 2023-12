Weihnachten

Trier

Trierer Bischof ruft zu Perspektivwechsel auf

Zu Weihnachten hat der Trierer Bischof Stephan Ackermann die Gläubigen zu einem Perspektivwechsel aufgerufen. In diesem Jahr prallten die Realität der Welt und die Botschaft von Weihnachten nach seinem Gefühl «besonders krass aufeinander», erklärte Ackermann in seiner Predigt zur heiligen Messe am ersten Weihnachtsfeiertag laut vorab verbreitetem Manuskript. Das liege natürlich vor allem daran, dass ausgerechnet «das Stückchen Erde, auf dem Jesus zu Welt kam und die Engel den Frieden auf Erden verkündeten, von Terror und Krieg zerfurcht wird», so der Bischof.