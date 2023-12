Kirche

Trier

Trierer Bischof: Krippe weist auf Menschwerdung Gottes hin

Der Trierer Bischof Stephan Ackermann hat die Bedeutung der Krippe als Symbol für die Menschwerdung Gottes hervorgehoben. «Die Botschaft von Weihnachten ist keine harmlose Botschaft, sondern eine Botschaft, die uns selbst als getaufte Christen immer noch und immer wieder herausfordert», sagte Ackermann an Heiligabend laut vorab verbreitetem Predigttext im Trierer Dom. Die Weihnachtsbotschaft stelle die Frage: «Glaubst du, dass Gott diese Erde so sehr liebt, dass er selbst Mensch geworden ist – trotz allem, was nicht seiner Liebe entspricht, sondern diese Welt entstellt und vergiftet», betonte der Bischof.