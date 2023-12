Bundesliga

Mainz

Trainerentscheidung beim FSV Mainz 05 in Winterpause

Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 will in der Winterpause über die Zukunft von Jan Siewert als Trainer entscheiden. «Er wird diese Mannschaft ganz, ganz sicher bis zum Winter jetzt trainieren. Dann setzen wir uns gemeinsam zusammen. Er ist in der Pole Position, er macht das gut», sagte Sportvorstand Christian Heidel am Sonntag bei DAZN vor dem Punktspiel gegen den SC Freiburg.