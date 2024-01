Polizei

Betzdorf

Tote bei Brand in Betzdorf war wohl 88-jährige Bewohnerin

Nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Betzdorf im Kreis Altenkirchen nimmt die Polizei an, dass es sich bei der gefundenen Toten um eine 88-jährige Bewohnerin handelt. Zur zweifelsfreien Identifizierung und zur Ermittlung der Todesursache stehe eine Obduktion an, teilte die Polizei am Montag mit.