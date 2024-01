Tödlicher Fenstersturz nach Familienstreit: Sohn angeklagt

ARCHIV – Polizeifahrzeuge stehen vor dem Landgericht / Amtsgericht in Trier. Foto: Harald Tittel/dpa

Trier (dpa/lrs). Er soll seinen Vater bei einem Streit in Trier aus dem Fenster gestürzt und ihn so getötet haben: Gegen einen 27-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Trier Anklage wegen Totschlags erhoben, wie die Behörde am Dienstag mitteilte. Der 67-jährige Vater war bei der Tat am 30. August 2023 aus mehr als sieben Meter Höhe auf einen Gehweg gestürzt. Er starb am 10. Oktober an den Folgen der schweren Verletzungen.

Auslöser für die Tat soll ein Familienstreit gewesen sein. Laut Staatsanwaltschaft ging der 27-Jährige zunächst mit einer Schere auf den Vater in dessen Wohnung los und verletzte ihn erheblich. Der 67-Jährige habe sich nach mehreren Schlaganfällen nur noch eingeschränkt bewegen können. Bei einem anschließenden Gerangel habe der Sohn seinen Vater dann aus einem offenstehenden Fenster im zweiten Obergeschoss des Wohnhauses gestoßen. Der 67-Jährige wurde nach dem Sturz mehrere Wochen lang auf einer Intensivstation behandelt, bevor er starb.

Der Angeschuldigte habe zu dem Zeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen gestanden, hieß es. Der Sohn war kurz nach der Tat festgenommen worden und sitzt seither in Untersuchungshaft. Ein Termin für den Prozess steht noch nicht fest, zunächst muss das Landgericht Trier über die Zulassung der Anklage entscheiden.