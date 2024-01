Staatsanwaltschaft

Saarbrücken

Tödlicher E-Scooter-Unfall: Ermittlungen bald abgeschlossen

Rund sieben Monate nach dem Tod von zwei Jugendlichen bei einer Kollision ihres E-Scooters mit einem Auto in Saarbrücken stehen die Ermittlungen vor dem Abschluss. So werde auch «voraussichtlich zeitnah» über die Frage einer möglichen Anklageerhebung gegen den beteiligten Autofahrer entschieden, teilte die Staatsanwaltschaft Saarbrücken am Dienstag mit. Zuvor hatte der Saarländische Rundfunk (SR) darüber berichtet.