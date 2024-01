Tausende Bauern wollen gegen Sparpläne protestieren

Mit Kundgebungen, Sternfahrten und Mahnfeuern wollen sich rheinland-pfälzische Bauern an der bundesweiten Protestwoche gegen Einsparpläne der Bundesregierung beteiligen. Diese kündigte unterdessen an, die Pläne teilweise zurückzunehmen.

Ein Landwirt fährt mit seinem Trecker über ein Feld. Foto: Philipp Schulze/dpa/Symbolbild

Koblenz/Mainz (dpa/lrs) – Mehrere Tausend Bauern in Rheinland-Pfalz machen voraussichtlich bei der Protestwoche gegen die Einsparpläne der Bundesregierung beim Agrardiesel und der Kfz-Steuer mit. Allerdings kündigte die Ampel-Koalition unterdessen an, die geplanten Kürzungen von Subventionen für Landwirte teilweise zurückzunehmen.

Demnach soll es keine Streichung der Kfz-Steuerbefreiung für die Landwirtschaft geben, wie die Bundesregierung am Donnerstag mitteilte. Die Abschaffung der Steuerbegünstigung beim Agrardiesel werde zudem nicht in einem Schritt vollzogen, hieß es am Donnerstag in Berlin. Die rheinland-pfälzische Landwirtschaftsministerin Daniela Schmitt (FDP) hatte – wie die die CDU-Opposition – Nachbesserungsbedarf an den Plänen der Bundes-Ampel gesehen. Zur Entscheidung der Bundes-Ampel äußerte sie sich zunächst nicht. Diese müsse erst genau angeschaut werden, hieß es in ihrem Haus.

«Beides muss ersatzlos gestrichen werden», sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd (BWV), Eberhard Hartelt, in Mainz und kündigte an, es werde auch nach der Entscheidung der Bundes-Ampel wie geplant demonstriert. Der neue Beschluss treffe die Bauern auch hart, nur zeitverzögert. «Der Unmut in der Landwirtschaft und die Mobilisierung sind riesengroß.» Die Kürzung der Subventionen sei das Quäntchen, das das Fass zum Überlaufen gebracht habe. Auch beim Bauern- und Winzerverband Rheinland-Nassau war zu hören, dass es bei den Protesten bleibe.

Am kommenden Montag seien mittags und nachmittags in allen 14 Kreisen dieses Verbands Demonstrationen und Kundgebungen geplant, hatte der Sprecher des Verbands, Herbert Netter, am Donnerstagmorgen in Koblenz angekündigt. Er rechnete mit bis zu 5000 Teilnehmern. Zur Abschlusskundgebung am Montagabend in Koblenz würden allein mindestens 1000 Landwirte mit Traktoren erwartet. Autobahnblockaden mit Traktoren lehne der Bauern- und Winzerverband ab. «Wir wollen die Leute mitnehmen und nicht verärgern», sagte Netter. Ziel sei es, politisch etwas zu bewirken.

Anders als im Norden von Rheinland-Pfalz plant der BWV gemeinsam mit dem Verein Landwirtschaft verbindet (LSV) die Protestaktionen. Am Montagmorgen wollen sich Bauern mit ihren Traktoren an mehreren Autobahnausfahrten im Süden des Landes versammeln. Eine Kundgebung ist am späteren Vormittag in Ludwigshafen geplant. Dazu werde es nach dem Willen der Organisatoren auch eine Sternfahrt aus der Vorderpfalz geben. BWV-Sprecher Andreas Köhr rechnet bei den Protesten mit einigen Tausend Teilnehmern.

Die meisten Aktionen seien aber noch nicht endgültig genehmigt. «Wir machen nur geplante Aktionen», sagte Köhr in Mainz. BWV und LSV seien im selben Boot und hätten dieselben Ziele, daher riefen sie gemeinsam zu den Protesten auf. «Wir wollen damit Aufmerksamkeit erzeugen und nicht das Land lahm legen.»

Eine zentrale Kundgebung mit den Landwirten aus allen Teilen des Landes steht am Mittwoch in Mainz auf dem Programm. Dafür wollen die Bauern auch Vertreter der Landes-Ampel gewinnen. «Auch wenn wir natürlich wissen, dass der Bundestag und nicht die Landesregierung entscheidet», sagte Köhr. Gespräche mit Bundestagsabgeordneten sind auch Teil der Protestwoche im Norden des Landes.

Am Samstagabend (13.) seien im Norden von Rheinland-Pfalz mehr als hundert Mahnfeuer im Gebiet des Verbands geplant, sagte Netter. Einige Landwirte seien auch beim Abschluss der Protestwoche in Berlin am 15. Januar dabei sein, sagte Köhr.

«Die Streichung der Agrardieselentlastung und die Abschaffung der Kfz-Steuerbefreiung würden zusammen mit der CO2-Emissionsabgabe für die Landwirtschaft in Deutschland einen Wettbewerbsnachteil von über einer Milliarde Euro bedeuten», argumentieren BWV und LSV in einem gemeinsamen Papier. «Für einen typischen Vollerwerbs-Familienbetrieb geht es bei Agrardiesel und Kfz-Steuern schnell um deutlich fünfstellige Beträge.»

Landwirtschaftsministerin Schmitt hatte die Kritik der Bauern geteilt: «Die vorgeschlagenen Kürzungen würden die landwirtschaftlichen Betriebe mit voller Wucht treffen und einen eklatanten Wettbewerbsnachteil bedeuten», sagte die FDP-Politikerin. Die Bedeutung der Landwirtschaft gehe weit über die wirtschaftliche Bedeutung des einzelnen Betriebes hinaus. «Es sind die Landwirte, die unsere ländlichen Regionen lebenswert machen, die sich auch für die Gesellschaft insgesamt engagieren – in der Landjugend, bei den Landfrauen und oft auch als tragende Säulen bei den Freiwilligen Feuerwehren und dem gesellschaftlichen und kulturellen Leben vor Ort.»

Der landwirtschaftliche Sprecher der CDU-Landtagsfraktion und Landwirt, Johannes Zehfuß, hatte gesagt: «Mit der angekündigten Streichung der Steuervergünstigungen für Agrardiesel und der Kfz-Steuer für Traktoren setzen SPD, FDP und Grüne den Rotstift bei unseren heimischen Landwirten an.» Im Übrigen finde mehr als 90 Prozent des landwirtschaftlichen Fahrzeugverkehrs abseits öffentlicher Straßen statt. «Bereits jetzt sind bei unseren Landwirten die Betriebskosten viel höher als bei ihren Berufskollegen in anderen Ländern. Viele Landwirte sind in ihrer Existenz bedroht.»

«Weitere Belastungen der Landwirtschaft müssen vermieden werden», sagte der Landwirt und Parlamentarische Geschäftsführer der FDP-Landtagsfraktion, Marco Weber. «Die Bundesregierung sollte ihren Vorschlag zum Wegfall der Steuererstattung für Agrardiesel sowie die Kfz-Steuerbefreiung für landwirtschaftliche Fahrzeuge überdenken.» Die Pläne der Bundesregierung würden die Preise für heimische Lebensmittel weiter steigen lassen, mahnte Weber. «Dies kann in Zeiten von Inflation und hohen Lebenshaltungskosten nicht der richtige Weg sein.»