Ermittlungen

Zweibrücken

Tätersuche nach Tötung von 33-Jähriger dauert an

Nach der mutmaßlichen Tötung einer 33-jährigen Frau in Zweibrücken fahndet die Polizei weiter nach dem bislang unbekannten Täter. Polizeitaucher durchsuchten am vergangenen Freitag einen Bach, wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mitteilte. Zur Frage, ob die Suche erfolgreich war und ob es dabei um eine mögliche Tatwaffe ging, machte ein Polizeisprecher am Montag keine näheren Angaben. Um die Ermittlungen nicht zu gefährden, nannten die Ermittler zunächst keine genaueren Details zu dem Fall. Es gebe weiterhin noch keinen konkreten Verdächtigen.