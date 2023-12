Kriminalität

Messerich/Bitnurg

Suche nach mutmaßlichem Dieb: Auch Hubschrauber im Einsatz

Nach einer Serie von Diebstählen aus Fahrzeugen ist in der Eifel eine größere Suchaktion auch mit einem Polizeihubschrauber angelaufen. Nach einem männlichen Tatverdächtigen werde um die Ortschaften Messerich, Wolsfeld, Meckel, Eßlingen und Niederstedem im Eifelkreis Birburg-Prüm gefahndet, teilte die Polizei in Bitburg am Dienstag mit. Die Person sei vermutlich am Oberarm und Oberschenkel verletzt – warum, war zunächst nicht klar. Die Polizei bat die Bevölkerung um Hinweise, weitere Details waren nicht bekannt.