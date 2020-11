Randalierer vor Gericht

Stuttgarter Krawallnacht: Haftstrafe für 18-Jährigen

Plündereien, Gewalt und Chaos – Randalierer und Krawallmacher heben den Stuttgarter Alltag in einer Juni-Nacht aus den Angeln. Die Politik kommt in Erklärungsnot, nun ist die Justiz am Zug. Ein junger Randalierer ist verureteilt worden.