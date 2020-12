Sturmtief „Hermine“ bewegt sich auf Deutschland zu – Schnee in höheren Lagen von Rheinland-Pfalz

Sturmtief „Hermine“ bewegt sich vom Nordatlantik auf Deutschland zu und wird am Wochenende mit heftigen Böen landeinwärts ziehen. Bereits am Samstagnachmittag frische der Wind an den Küsten und im Bergland auf, teilte der Deutsche Wetterdienst am Freitag in Offenbach mit.

„Hermine“ bringe neben milderer Luft auch kräftigen Wind und zeitweise stärkere Niederschläge. Bis zum Sonntagnachmittag dringe das Tief dann auch bis in den Südwesten vor. Die Meteorologen sagen für den Sonntag an den Küsten teils schweren Sturm mit Geschwindigkeiten um die 100 Stundenkilometer voraus. Auf den Bergen würden schwere Sturmböen und in den Gipfellagen sogar Orkanböen mit bis zu 130 Stundenkilometern erwartet.

Es sei ratsam, die Weihnachtsfeiertage zu nutzen, um sich auf den darauffolgenden Sturm vorzubereiten, teilten die Meteorologen mit. Lose Gegenstände auf Grundstücken oder Balkonen sollten befestigt werden. Im Westen und Südwesten sollte Laub aus Abflüssen entfernt werden, damit Regenwasser abfließen könne. Am Montag beruhige sich das Wetter wieder ein wenig, dann sei nur noch in den Berglagen mit Sturmböen zu

Wetter in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz ist es am 1. Weihnachtsfeiertag wechselnd, anfangs nach Süden noch teils stark bewölkt, im Verlauf des Tages gibt es dann einige Auflockerungen oder Aufheiterungen. Vereinzelt sind Schauer möglich, im Bergland als Schnee, in hohen Lagen ist auch vereinzelt mit Glätte zu rechnen. Die Höchsttemperatur liegt in tiefen Lagen bei 3 bis 6 Grad, im Bergland bei 0 bis 3 Grad. Es weht ein schwacher bis mäßiger Wind aus Nordwest.

In der Nacht zum Samstag wird es dann wechselnd bis stark bewölkt und nur noch vereinzelt ist etwas Schnee mit Glätte möglich. Im Nordwesten des Landes gibt es im Verlauf des Tages auch etwas Schneeregen. Bei klarem Himmel ist örtlich Nebelbildung zu erwarten. Stellenweise kommt es zu Glätte durch Gefrieren von Nässe. Tiefstwerte sind zwischen +1 und -4 Grad.

Am Samstag, dem 2. Weihnachtsfeiertag, wird es meist stark bewölkt und vor allem nördlich der Mosel fällt etwas Regen, im Bergland teils als Schnee. Höchstwerte zwischen 2 und 6 Grad, im Bergland 0 bis 2 Grad. Im Tagesverlauf kommt ein zunehmend mäßiger Wind aus Südwest mit teils starken Böen auf, der bevorzugt im Nordwesten und in Kammlagen zu spüren ist.

In der Nacht zum Sonntag wird es dann stark bewölkt bis bedeckt und bevorzugt im Westen und Nordwesten fallen leichte Niederschläge. Im Bergland kommen dann noch einmal bei etwas Schneefall mit Glätte Weihnachtsgefühle auf. In tiefen Lagen bleibt es allenfalls bei Schneeregen. Tiefstwerte bei 3 bis 0 Grad, im Bergland 0 bis -2 Grad. Mäßiger bis frischer Wind aus Süd bis Südwest mit starken Böen, bevorzugt im nordwestlichen Bergland und in Kammlagen teils auch Sturmböen.

