Tiere

Mainz

«Stunde der Wintervögel»: Vögel zählen für den Naturschutz

Der Naturschutzbund (Nabu) ruft Naturfreunde wieder dazu auf, eine Stunde lang die Vögel in ihrer Umgebung zu zählen. Die bundesweite Nabu-Aktion «Stunde der Wintervögel» finde bereits zum 14. Mal statt und solle dabei helfen, die Situation der Vögel im Land besser einzuschätzen, teilte der Nabu in Rheinland-Pfalz am Mittwoch mit.