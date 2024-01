Stürmer Boyd bei Kaiserslautern auf dem Absprung

ARCHIV – Terrence Boyd wird den 1. FC Kaiserslautern wohl zeitnah verlassen. Foto: Tom Weller/dpa/Archivbild – WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen.

Kaiserslautern (dpa/lrs) – Terrence Boyd ist am Freitag aus dem Trainingslager des 1. FC Kaiserslautern im türkischen Belek abgereist und wird den Fußball-Zweitligisten wohl zeitnah verlassen. Wie der FCK mitteilte, habe der 32 Jahre alte Stürmer bei den Verantwortlichen seinen Wechselwunsch für die aktuelle Wintertransferperiode hinterlegt.

«Wir sind nach intensiven Gesprächen dem Wunsch des Spielers nachgekommen und haben ihn freigestellt, um die Verhandlungen mit anderen Vereinen aufnehmen zu können», erklärte Kaiserslauterns Geschäftsführer Thomas Hengen. Nach Sky-Informationen zieht es Boyd, dessen Vertrag auf dem Betzenberg im Sommer ausläuft, ausgerechnet zu Lauterns Erzrivalen Waldhof Mannheim in die 3. Liga. Ausschlagend für einen Wechsel dürften aber auch familiäre Gründe sein: Boyd lebt mit seiner Frau und seinen Kindern in der Rhein-Neckar-Region.

Auch wegen einer in der Sommervorbereitung erlittenen langwierigen Knieblessur konnte der US-Amerikaner – 2022/23 mit 13 Treffern noch Top-Torschütze des FCK – nicht mehr an die Form der vergangenen Saison anknüpfen. Boyd verlor zu Beginn der Spielzeit seinen Stammplatz an Neuzugang Ragnar Ache. Nach einer Bänderverletzung Aches kehrte Boyd Ende Oktober zwar in die Startformation der Pfälzer zurück, es gelangen ihm aber nur zwei Tore und eine Vorlage. Zudem hatte sich die Konkurrenzsituation für den Angreifer in den vergangenen Wochen verschärft. Mit Ba-Muaka Simakala, Dickson Abiama und Filip Stojilkovic haben die Pfälzer in der Winterpause bereits neue drei Offensivspieler verpflichtet.

