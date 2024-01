Nahverkehr

Trier

Studiwerk Trier startet Deutschlandticket für Studierende

Studentinnen und Studenten am Hochschulstandort Trier erhalten zum Sommersemester das günstigere Deutschlandticket für monatlich 29,40 Euro. Einen entsprechenden Vertrag hätten das Studiwerk Trier und die Stadtwerke Trier am Dienstag unterschrieben, teilte das Studiwerk mit. Das Studiwerk Trier sei das erste in Deutschland, das einen solchen Vertrag geschlossen habe. Mit der Fahrkarte auf Basis des Deutschlandtickets kann der öffentliche Personennahverkehr in ganz Deutschland genutzt werden.