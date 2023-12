Mainz

Stromausfall: Unimedizin nimmt keine weiteren Patienten auf

Wegen des großflächigen Stromausfalls in der Stadt nimmt die Universitätsmedizin Mainz aktuell keine weiteren Patienten auf. Dies geschehe vorsorglich, hieß es am Samstag. «Wir gehen jedoch davon aus, dass keine Verlegungen in andere Krankenhäuser erforderlich sein werden.»