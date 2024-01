Auseinandersetzung

Ludwigshafen

Streit zwischen Jugendlichen: Mehrere Verletzte

Bei einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern und Jugendlichen in Ludwigshafen sind acht von ihnen durch den Einsatz von Pfefferspray leicht verletzt worden. Fünf Verletzte wurden zunächst ins Krankenhaus gebracht, sind aber wohlauf, wie die Polizei mitteilte. An dem Streit seien 12- bis 18-Jährige beteiligt gewesen, teilten die Ermittler am Sonntag mit. Sie gehörten zu einer größeren Gruppe, die bei dem Geschehen in einer Unterführung vor Ort war. Eine 15-jährige Jugendliche sei verdächtig, das Pfefferspray gesprüht zu haben. Gegen die Beteiligten der Auseinandersetzung am Samstag seien Strafverfahren wegen Körperverletzungsdelikten eingeleitet worden.