Mainz

Streit zwischen Fahrgast und Straßenbahn-Mitarbeiter

Ein Fahrgast soll in Mainz einen Mitarbeiter der örtlichen Straßenbahn angegriffen haben. Es kam zu einer Auseinandersetzung, bei der der 34-Jährige den 59 Jahre alten Mann zu Boden gebracht haben soll, wie die Polizei mitteilte. Zuvor soll der Fahrgast sich in der Nacht zum Freitag geweigert haben, die Bahn an der Endstation zu verlassen.