Streik im privaten Busgewerbe hat begonnen

Am frühen Montagmorgen hat der Streik im privaten Busgewerbe in Rheinland-Pfalz begonnen. Die Streikbeteiligung falle höher als erwartet aus, sagte Marko Bärschneider, Gewerkschaftssekretär für Verkehr beim Verdi-Landesverband Rheinland-Pfalz-Saarland. Auch die Werkstätten der jeweiligen Busbetriebe seien heute stillgelegt. Es komme an allen Standorten zu erheblichen Beeinträchtigungen im Berufs- und Schulverkehr, so Bärschneider.