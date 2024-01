Streik bei privaten Busunternehmen

Pendlerinnen und Pendler in Rheinland-Pfalz erwarten zum Wochenstart wieder Einschränkungen. Nach den Lokführern streiken am Montag die Fahrer im privaten Busverkehr.

Eine Flagge von Verdi weht bei einem Warnstreik vor einem Hochhaus. Foto: Fabian Sommer/dpa/Symbolbild

Mainz (dpa/lrs). Schülerinnen, Schüler und andere Fahrgäste privater Busunternehmen in Rheinland-Pfalz müssen sich an diesem Montag erneut auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Die Gewerkschaft Verdi hat Fahrerinnen und Fahrer im privaten Busgewerbe zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Der Ausstand soll in der Nacht auf Montag um 3.00 Uhr starten und bis zum Ende der Schicht am selben Tag dauern.

Den Angaben zufolge dürften weite Teile des Landes von dem Streik betroffen sein. Der Schülerverkehr werde vielerorts nicht mehr stattfinden können, hieß es. Zudem trifft der Streik den Überlandverkehr in den jeweiligen Regionen und Gemeinden. Verdi fordert 500 Euro mehr Lohn- und Gehalt sowie eine Einmalzahlung von 3000 Euro. Am kommenden Mittwoch steht der nächste Verhandlungstermin mit der Vereinigung der Arbeitgeberverbände des Verkehrsgewerbes Rheinland-Pfalz (VAV) an.