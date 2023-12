Tiere

Mainz

Steuerzahlerbund für Abschaffung der Hundesteuer

Der Bund der Steuerzahler fordert die Abschaffung der Hundesteuer in Rheinland-Pfalz. Als Grund führte der Verband am Dienstag in Mainz eine eigene Umfrage unter den 50 größten Kommunen im Land an, nach der es deutliche regionale Unterschiede bei den Kosten für die Hundehalter gibt. Demnach sei die Hundesteuer für den ersten Hund in Mainz mit 186 Euro pro Jahr am teuersten. In Nieder-Olm dagegen zahlten die Hundehalter jährlich 45 Euro. Die Hundesteuer ist in den meisten Kommunen Deutschlands Pflicht und wird von den Gemeinden selbst bestimmt. Der Bund der Steuerzahler hatte die Daten nach eigenen Angaben vor allem aus den veröffentlichten Hundesteuersatzungen der Kommunen zusammengetragen.