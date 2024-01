Kriminalität

Koblenz

Steuerverwaltung warnt vor betrügerischen E-Mails

Das Landesamt für Steuern in Rheinland-Pfalz hat vor Betrügern gewarnt, die sich online als Steuerbehörde ausgeben. So kursierten derzeit gefälschte E-Mails, die als Absender das Online-Portal der Finanzämter «ELSTER» oder die Steuerverwaltung vortäuschten, teilte das Landesamt in Koblenz am Freitag mit. Darin gehe es etwa um angebliche Steuerrückerstattungen, für die weitere Informationen benötigt würden. Damit versuchten Betrüger, an Anmeldedaten oder Konto- oder Kreditkarteninformationen zu gelangen.