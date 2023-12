Polizei

Ingelheim

Steffi Loth zur neuen GdP-Landesvorsitzenden gewählt

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) hat Steffi Loth zur neuen Landesvorsitzenden in Rheinland-Pfalz gewählt. Der Landesbeirat wählte am Dienstag bei einer Sitzung in Ingelheim (Kreis Mainz-Bingen) die bisherige stellvertretende Landesvorsitzende einstimmig an die Spitze der Gewerkschaft, wie die GdP mitteilte. Nach ihrer Wahl forderte die 47-Jährige Verbesserungen bei der Attraktivität des Polizeiberufs und ein Sondervermögen für Innere Sicherheit. Die GdP ist die nach eigenen Angaben größte Interessenvertretung der Polizeibeschäftigten in Rheinland-Pfalz.