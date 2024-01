Saarland

Saarbrücken

Starke Verkehrsstörungen wegen Bauernprotesten erwartet

Die Polizei im Saarland rechnet am Montag mit landesweit erheblichen Verkehrsstörungen wegen der Bauernproteste. Alleine in Saarbrücken werde eine Sternfahrt mit rund 500 Fahrzeugen der Landwirte erwartet, teilte die Polizei am Freitag mit. Darüber hinaus gingen die Ermittler von landesweit weiteren Blockademaßnahmen an verschiedenen Autobahnanschlussstellen aus, unter anderem in Freisen, Braunshausen, Waldmohr, Perl.