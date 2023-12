Notfälle

Mainz

Stadtwerke Mainz: Kabeldefekt war Ursache für Stromausfall

Nach einem großflächigen Stromausfall am Samstag in Mainz geht der örtliche Energieversorger von einem Defekt an einem Kabel als Ursache aus. Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein nicht richtig isoliertes Kabel zu einem Kabelbrand und dem Ausfall, wie die Stadtwerke Mainz am Montag mitteilten. Nach einem weiteren Defekt in einem Umspannwerk sei dieses zur Sicherheit abgeschaltet worden – in weiten Teilen der Stadt war die Stromversorgung unterbrochen.