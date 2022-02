SPD-Spitze ruft zur Wiederwahl Steinmeiers auf

Berlin (dpa). Einen Tag vor der Bundesversammlung hat die SPD-Spitze zur Wiederwahl von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgerufen.

„Diese Wiederwahl bedeutet Kontinuität einer sehr, sehr guten Amtsführung“, sagte Parteichefin Saskia Esken vor einer Fraktionssitzung in Berlin. Diese Kontinuität brauche das Land angesichts multipler Krisen gerade dringend.

Parteichef Lars Klingbeil erklärte: „Wir leben in polarisierten Zeiten und ich befürchte, dass diese Polarisierung nicht abnehmen wird in den nächsten Jahren. Da braucht es jemanden als Bundespräsidenten, der in der Lage ist, Brücken zu bauen, der in der Lage ist, Menschen zusammenzubringen, der in der Lage ist, auch eine Sprache zu finden, die das Land zusammenhält und vereint. Diese Person haben wir mit Frank-Walter Steinmeier.“

Am Sonntag tritt in Berlin die Bundesversammlung zusammen, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen. Die Wiederwahl Steinmeiers gilt als sicher. Er wurde von den Ampel-Parteien SPD, Grüne und FDP sowie von der CDU/CSU-Opposition nominiert, die in der Versammlung zusammen eine große Mehrheit haben. Gegen Steinmeier treten für die Linke der Mediziner Gerhard Trabert (65), für die AfD der Ökonom Max Otte (57) und für die Freien Wähler die Physikerin Stefanie Gebauer (41) an.

