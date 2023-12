Landtag

Mainz

SPD-Fraktionschefin: Brief war Fehler – Kritik an Opposition

Die rheinland-pfälzische SPD-Fraktionschefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler hat der Opposition im Fall des Briefs von Staatssekretärin Heike Raab an den SWR übertriebene Kritik vorgeworfen. Von einer systematischen Beeinflussung der Medien zu sprechen sei «abstrus» und «deplatziert», sagte sie am Mittwoch in einer Sondersitzung des Landtages in Mainz.