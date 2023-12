SPD-Abgeordnete Anklam-Trapp neue Landtagsvizepräsidentin

Mainz (dpa/lrs). Anklam-Trapp wurde am Mittwoch im Parlament in Mainz einstimmig gewählt. Es gab keine Gegenkandidaten. Es sei ihr eine große Ehre, das Amt der Landtagsvizepräsidentin zu übernehmen. «Danke für das Vertrauen», sagte sei nach der Abstimmung. Anklam-Trapp, die unter anderem bereits stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende, pflegepolitische Sprecherin der Fraktion sowie Sprecherin für Menschen mit Behinderungen ist, tritt den Posten Anfang des kommenden Jahres an.

Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) dankte Astrid Schmitt für die langjährige enge Zusammenarbeit. Sie habe das Amt der Vizepräsidentin mit Gelassenheit und Selbstbewusstsein ausgeübt, gelegentlich auch mit Humor und immer mit Eleganz und Stil.