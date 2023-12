Personalien

Mainz

SPD nominiert Anklam-Trapp als Landtags-Vizepräsidentin

Nach dem Willen der SPD-Fraktion im rheinland-pfälzischen Landtag soll die Abgeordnete Kathrin Anklam-Trapp Vizepräsidentin des Parlaments werden. Die 55-Jährige sei für dieses Amt nominiert worden, teilte die Fraktion am Montag in Mainz mit. Die Wahl steht demnach an diesem Mittwoch im Plenum an.