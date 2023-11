Wadern

Spaziergänger entdeckt säckeweise Schlachtabfälle im Wald

Säckeweise Schlachtabfälle von Masthähnchen hat ein Unbekannter in einem Waldgebiet bei Wadern-Nunkirchen (Landkreis Merzig-Wadern) abgeladen. Ein Spaziergänger habe am Morgen mehrere Säcke mit weißen Federn, Geflügelköpfen und einem offenbar verendeten Masthähnchen entdeckt, teilte die Polizeiinspektion Nordsaarland am Sonntag mit.