Skilift im Westerwald öffnet

Skifans können sich freuen: Im Westerwald haben die Lifte geöffnet – dank Kunstschnee. In der Eifel müssen sich Wintersportler hingegen noch gedulden.

ARCHIV – Skifahrer sitzen in einem Lift auf dem Weg zur Skipiste. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild

Bad Marienberg (dpa/lrs) – Wintersportfans im Westerwald können wieder Skifahren und Rodeln. Ab Freitag geht der Skilift in Bad Marienberg in Betrieb, wie der 2. Vorsitzende des Ski-Club Bad Marienberg-Unnau, Michael Huth, sagte. Seit Sonntag seien die Pisten dort beschneit worden. Geplant sei, mindestens bis Mittwoch geöffnet zu haben, sagte Huth. Darüber hinaus komme es auf die Bedingungen an. «Mal gucken, ob das Wetter mitspielt.»

Auch ein paar Kilometer weiter können die Menschen Skifahren. Der Ski-Club Kirburg öffnete bereits am Mittwoch den Skilift, auch hier wurde beim Schnee nachgeholfen. «Der Kunstschnee hält etwas länger und wir hoffen das wir mindestens dieses und nächstes Wochenende Skibetrieb anbieten können», sagte die Vorsitzende des Vereins, Petra Künkler.

Im Wintersportgebiet Schwarzer Mann in der Eifel müssen sich Winterfreunde hingegen noch gedulden. Bislang laufe die Saison noch nicht, weil noch kein Schnee liege, sagte ein Mitarbeiter. «Wir hoffen, dass nächste Woche der gemeldete Schnee fällt und wir dann starten können.»

Ski-Club Bad Marienberg-Unnau