3. Liga

Freiburg

Sieg in Freiburg: Saarbrücken bleibt in der Erfolgsspur

Der 1. FC Saarbrücken hat die Pokal-Euphorie in den Alltag mitgenommen. Drei Tage nach dem Coup gegen Eintracht Frankfurt gewann das Team von Trainer Rüdiger Ziehl am Samstag in der 3. Fußball-Liga beim SC Freiburg II mit 4:0 (1:0) und verbesserte sich mit 26 Punkten vorerst auf den achten Tabellenplatz.