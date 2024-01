Verkehrsunfall

Mainz

Sieben Menschen bei Autounfall in Mainz leicht verletzt

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos in Mainz-Hechtsheim sind am Sonntag sieben Menschen leicht verletzt worden, darunter drei Kinder. Drei der Verletzten mussten ins Krankenhaus gebracht werden, jedoch wurde niemand schwer verletzt, wie die Polizei mitteilte. Die Beteiligten klagten vor Ort über Nacken- und Rückenschmerzen, wie eine Polizeisprecherin am Montag sagte. Nach ersten Erkenntnissen kam es möglicherweise durch einen Vorfahrtsverstoß an einer Kreuzung zu der Kollision, wie es hieß. Die Feuerwehr befreite drei Personen aus einem der Autos, da sie die Türen nicht mehr selbstständig öffnen konnten.