Migration über das Mittelmeer

Seenotretter Sea-Eye mit weiterem Schiff

Migranten steigen auch in der Corona-Krise in Boote, um übers Mittelmeer nach Europa zu kommen. Hunderte geraten in Seenot. Die Seenotrettungsorganisation Sea-Eye plant nun ein weiteres Schiff neben der „Alan Kurdi“ einzusetzen.